Britney Spears, l’audio contro la famiglia: “Mi hanno uccisa, mi facevano sentire una nullità” (Di lunedì 29 agosto 2022) Si è cancellata da Instagram, ma Britney Spears continua ugualmente a svelare nuovi dettagli circa gli anni della conservatorship. Anche questa volta le parole pronunciate dalla cantante sono molto pesanti: “La mia famiglia mi ha uccisa”, dice, affidando nuove confessioni a un audio di 22 minuti pubblicato su YouTube. “Non guadagno nulla a condividere queste storie. Mi hanno chiesto di essere intervistata da Oprah e da altri, offrendomi un sacco di soldi. Ma è una follia. Non m’interessa. Per me, questa storia va oltre un’intervista”. Indirettamente la star conferma dunque le indiscrezioni trapelate mesi fa, quando si parlava di un’ospitata da Oprah Winfrey nella quale avrebbe raccontato il proprio dramma. La Spears però è lontana dalle logiche del marketing. Chiunque avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Si è cancellata da Instagram, macontinua ugualmente a svelare nuovi dettagli circa gli anni della conservatorship. Anche questa volta le parole pronunciate dalla cantante sono molto pesanti: “La miami ha”, dice, affidando nuove confessioni a un audio di 22 minuti pubblicato su YouTube. “Non guadagno nulla a condividere queste storie. Michiesto di essere intervistata da Oprah e da altri, offrendomi un sacco di soldi. Ma è una follia. Non m’interessa. Per me, questa storia va oltre un’intervista”. Indirettamente la star conferma dunque le indiscrezioni trapelate mesi fa, quando si parlava di un’ospitata da Oprah Winfrey nella quale avrebbe raccontato il proprio dramma. Laperò è lontana dalle logiche del marketing. Chiunque avrebbe ...

