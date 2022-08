Bimba nata con 100 tumori vince la sua lotta: nessuno si aspettava che sopravvivesse (Di lunedì 29 agosto 2022) Le aspettative di sopravvivenza erano poche, pochissime. I medici, vista la drammaticità della situazione, non avevano voluto dare false speranze ai genitori di Rachael Young: la Bimba, infatti, appena nata presentava almeno 100 tumori benigni, che stavano crescendo in tutti gli organi principali, compreso uno pericoloso che minacciava il suo piccolo cuore. Affetta da una rara patologia, la miofibromatosi infantile, nella sua forma più grave, i dottori erano stati costretti a comunicare la terribile diagnosi alla mamma e al papà di Rachel, dicendo loro di prepararsi al peggio. Ma dopo aver preso parte a uno studio di ricerca pionieristico, la bambina ha stupito i medici con la sua guarigione e ora che ha 20 mesi è completamente libera dai tumori. Mamma Katie, emozionata e orgogliosa, ha dichiarato al ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Le aspettative di sopravvivenza erano poche, pochissime. I medici, vista la drammaticità della situazione, non avevano voluto dare false speranze ai genitori di Rachael Young: la, infatti, appenapresentava almeno 100benigni, che stavano crescendo in tutti gli organi principali, compreso uno pericoloso che minacciava il suo piccolo cuore. Affetta da una rara patologia, la miofibromatosi infantile, nella sua forma più grave, i dottori erano stati costretti a comunicare la terribile diagnosi alla mamma e al papà di Rachel, dicendo loro di prepararsi al peggio. Ma dopo aver preso parte a uno studio di ricerca pionieristico, la bambina ha stupito i medici con la sua guarigione e ora che ha 20 mesi è completamente libera dai. Mamma Katie, emozioe orgogliosa, ha dichiarato al ...

infoitestero : Bimba nata con 100 tumori vince la sua lotta: nessuno si aspettava che sopravvivesse - Luce_news : Bimba nata con 100 tumori vince la sua lotta: nessuno si aspettava che sopravvivesse - infoitsalute : Rachel Young, bimba nata con 100 tumori/ 'Colpiti tutti gli organi', ma è guarita - GIORGINODJ : Reposted from @fanpage.it Quando la piccola Rachael Young è venuta al mondo, non aveva molte possibilità di sopravv… - corobi : @DiventandoJeeg Io, per esempio, ho passato il casello di Melegnano e a Palermo è nata una bella bimba di 3,4 Kg. ?? -