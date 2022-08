Beverly Hills Cop 4: Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige nel cast del sequel (Di lunedì 29 agosto 2022) Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige affiancheranno Eddie Murphy nel cast di Beverly Hills Cop 4, il sequel prodotto da Netflix. Beverly Hills Cop 4 verrà realizzato e nel cast del film, che avrà come star Eddie Murphy, ci saranno anche Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige. Le riprese sono attualmente in corso e la regia è stata affidata a Mark Molloy. Il progetto targato Netflix si intitolerà Beverly Hills Cop: Axel Foley e la sceneggiatura è stata firmata da Will Beall, mentre nel team della produzione ci saranno anche Jerry Bruckheimer e Chad Oman. Al centro della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022)affiancheranno Eddie Murphy neldiCop 4, ilprodotto da Netflix.Cop 4 verrà realizzato e neldel film, che avrà come star Eddie Murphy, ci saranno anche. Le riprese sono attualmente in corso e la regia è stata affidata a Mark Molloy. Il progetto targato Netflix si intitoleràCop: Axel Foley e la sceneggiatura è stata firmata da Will Beall, mentre nel team della produzione ci saranno anche Jerry Bruckheimer e Chad Oman. Al centro della ...

