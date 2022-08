Battipaglia | via Olevano | sarà ripristinata pubblica illuminazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ da attribuirsi ad un lavoro di scavo effettuato da una ditta per conto di Enel l’avaria che da una settimana sta interessando il sistema diin via. A confermare la causa è stata oggi una nota dell’amministrazione comunale che ha già sollecitato un intervento immediato anche in danno della ditta interessata. E su impulso della sindaca Cecilia Francese, si svolgerà domani una conferenza di servizi che vedrà la partecipazione delle ditte interessate e dei responsabili dell’ufficio tecnico comunale per risolvere la problematica. Per l’amministrazione parteciperà alla conferenza l’assessore alla Manutenzione Paolo Palo. Sempre domani i tecnici comunali, insieme alla ditta che ha effettuato i lavori, verificherà il malfunzionamento ...