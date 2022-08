Balotelli-Montella, rissa brutale in mezzo al campo: choc in Turchia | Video (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci risiamo, ecco un'altra ‘Balotellata' delle sue. La sua Adana Demirspor vince e vola in campionato — è al secondo posto nella Super Lig turca dopo quattro giornate — ma tra Mario Balotelli e il suo attuale allenatore, Vincenzo Montella, sono volati gli stracci al termine di un brutto litigio nella partita vinta per 1-0 contro l'Umraniyespor. Lo scontro è nato da una palla persa di ‘Super Mario' nell'ultimo minuto della partita, in maniera superficiale secondo Montella. Da lì, dopo il fischio finale, prima un rimprovero da parte dell'allenatore campano, poi delle parole urlate dall'ex punta di Milan e Inter al tecnico, che ha reagito male scagliandosi verso il suo giocatore. Solo l'intervento di altri componenti della squadra e dello staff tecnico dell'Adana, hanno per fortuna evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci risiamo, ecco un'altra ‘Balotellata' delle sue. La sua Adana Demirspor vince e vola in campionato — è al secondo posto nella Super Lig turca dopo quattro giornate — ma tra Marioe il suo attuale allenatore, Vincenzo, sono volati gli stracci al termine di un brutto litigio nella partita vinta per 1-0 contro l'Umraniyespor. Lo scontro è nato da una palla persa di ‘Super Mario' nell'ultimo minuto della partita, in maniera superficiale secondo. Da lì, dopo il fischio finale, prima un rimprovero da parte dell'allenatore campano, poi delle parole urlate dall'ex punta di Milan e Inter al tecnico, che ha reagito male scagliandosi verso il suo giocatore. Solo l'intervento di altri componenti della squadra e dello staff tecnico dell'Adana, hanno per fortuna evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. ...

marcoconterio : ?? ???? Durissimo faccia a faccia in casa Adana Demirspor dopo la partita tra un infuriato Vincenzo Montella e Mario… - SaffronHorizon : Turchia, furiosa lite tra Balotelli e Montella alla fine della partita dell'Adana - LionKingGs_1905 : RT @marcoconterio: ?? ???? Durissimo faccia a faccia in casa Adana Demirspor dopo la partita tra un infuriato Vincenzo Montella e Mario #Balo… - dhanyramadha : RT @Info_SerieA: Italia di akhir pekan: - Pavel Nedved - Paul Pogba cs - Mario Balotelli vs Vincenzo Montella - Luciano Spalletti vs Fioren… - serieB123 : SerieB Il sogno di Balotelli è chiaro: indizio social -