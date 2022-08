Anche Emma Watson rilancia il pixie cut per l’autunno 2022

(Di lunedì 29 agosto 2022)ci dà un taglio, di nuovo. L’attrice, stimatissima grazie alla saga di Harry Potter, ha collaborato con Prada per realizzare la nuova campagna, di cui è regista, e sfoggia un nuovo taglio di capelli. Un tuffo nel passato pere il suo nuovo taglio di capelli. L’attrice, nota sin dai tempi del primo film su Harry Potter, ne ha cambiati di look negli ultimi anni. Attrice prodigio, sin da bambina ha dovuto abituarsi alla luce dei riflettori e alle attenzioni (talvoltaincessanti) da parte dei media. Ma, nel suo piccolo,ha sempre cercato di tutelare la sua privacy e di comportarsi nel modo ritenuto il più giusto possibile. Femminista e attivista, l’attrice è stata scelta come nuovo volto della campagna di Prada. Crediti: AnsaEd è ...

pietroraffa : == Emma Bonino:'Sono preoccupata dall'astensione e mi pongo il problema dei 5 milioni di fuorisede, tanti giovani m… - LeoMeconi : RT @RoncatoAgnese: Al Ferrara Buskers Festival c'è stato anche lo #YBF2022 e l'ospite è stata una vecchia conoscenza vista anche ad XFactor… - Antonio31703369 : @emma_klein0 Sei bellissima ti ho registrata anche WhatsApp - RoncatoAgnese : Al Ferrara Buskers Festival c'è stato anche lo #YBF2022 e l'ospite è stata una vecchia conoscenza vista anche ad XF… - tiber_h : RT @marilenagasbar1: Ora scimmiottate anche la Emma Marrone e viva la personalità!???????? Sono tanto contenta x i coiffeur che abbasseranno le… -

... magari potrebbeessere vissuto come un ripiego di lusso, seppur non dichiarato ufficialmente, da altri (il Pd e alleati di Impegno civico di Luigi Di Maio e +Europa diBonino). Come se da ......edalla conduzione del Festival di Sanremo 2015, evento che lancia la sua carriera in Italia e la fa conoscere al grande pubblico. Oltre ad altri ruoli al cinema e in sere tv, ha esordito...Sue le battaglie per i diritti civili che hanno cambiato la storia: “Non dimentichiamoci di Afghanistan e Ucraina”. È originaria di Bra: “Vorrei tornaci per questa campagna elettorale. Da ragazza amav ...Emma Raducanu ed Alcaraz, l'ingresso in tandem fa impallidire i giganti del tennis: che smacco per Jannik Sinner.