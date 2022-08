Alghero, pescano in un'area protetta e postano il video sui social: due turisti denunciati (Di lunedì 29 agosto 2022) Armati di fucile subacqueo sono andati a pesca in una caletta di Capo Caccia, ad Alghero, postando il video della bravata, diventato subito virale sui social. Il pescato, due grosse cernie, è stato ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 agosto 2022) Armati di fucile subacqueo sono andati a pesca in una caletta di Capo Caccia, ad, postando ildella bravata, diventato subito virale sui. Il pescato, due grosse cernie, è stato ...

