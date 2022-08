Abusi su donne seguite con il monopattino | arrestato

(Di lunedì 29 agosto 2022) Un 21enne è finito in manette per aver commessosessuali su quattrotra i 19 e i 33 anni. Prima le seguiva a bordo di une poi le aggrediva per poi scappare subito dopo la violenza

Un 21enne è stato arrestato con l'accusa di violenze sessuali su quattro donne: le inseguiva su un monopattino per poi aggredirle