US Open 2022, il tabellone di Camila Giorgi e le ipotetiche avversarie: ostacolo Keys al 2° turno, poi eventualmente Gauff (Di domenica 28 agosto 2022) Scesa oltre le prime 60 del ranking WTA, e ora con il rango di numero 4 d’Italia, Camila Giorgi cerca risposte dallo Slam che ne ha decretato una buona misura di fama nel 2013, quando sconfisse sull’Arthur Ashe Stadium Caroline Wozniacki, con la danese che non era allora in un super periodo, ma era pur sempre top ten. L’esordio a New York, per la marchigiana, arriverà contro l’ungherese Anna Bondar, che non ha mai affrontato e che nel 2022 è riuscita a toccare la posizione numero 50 del ranking WTA sfruttando diverse tra semifinali e quarti a livello sia 250 che 125. Parte favorita l’azzurra, ma c’è sempre un fattore imprevedibilità. Al secondo turno potrebbe arrivare la sfida a Madison Keys. L’americana, numero 20 del seeding, si è riuscita a ritagliare un 2022 di ritorno come ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Scesa oltre le prime 60 del ranking WTA, e ora con il rango di numero 4 d’Italia,cerca risposte dallo Slam che ne ha decretato una buona misura di fama nel 2013, quando sconfisse sull’Arthur Ashe Stadium Caroline Wozniacki, con la danese che non era allora in un super periodo, ma era pur sempre top ten. L’esordio a New York, per la marchigiana, arriverà contro l’ungherese Anna Bondar, che non ha mai affrontato e che nelè riuscita a toccare la posizione numero 50 del ranking WTA sfruttando diverse tra semifinali e quarti a livello sia 250 che 125. Parte favorita l’azzurra, ma c’è sempre un fattore imprevedibilità. Al secondopotrebbe arrivare la sfida a Madison. L’americana, numero 20 del seeding, si è riuscita a ritagliare undi ritorno come ...

