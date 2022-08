Ultime Notizie Roma del 28-08-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il caro energia e al centro della proposta di Matteo Salvini servono armistizio politico le bollette non sono di destra né di sinistra e se non si agisce subito ci sarà una strage di aziende italiane leader della Lega Infatti serve imitare la Francia di Macron distanziare subito 30 miliardi per contenere gli aumenti del gas per questo serve un accordo fra tutte le forze politiche che sostengono il governo e riunire subito il consiglio dei ministri te cara smentita del governo non sono in arrivo misure minenti siamo in affari correnti fa sapere una fonte che risponde tu no comment all’idea di imitare il modello francese il governo al lavoro per far fronte all’emergenza casini sostenere famiglie imprese sono almeno 10 o 15 miliardi necessari per mettere in campo un provvedimento ...