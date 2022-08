Selvaggia Lucarelli e Vanessa Incontrada | che altarini! Ecco il contenuto dei messaggi privati

(Di domenica 28 agosto 2022) Come gli appassionati di cronaca rosa ricorderanno, quest'estate sono piovute parecchie critiche addosso all'ultima copertina di Vanity Fair dedicata a. La critica, nel dettaglio, era che l'attrice continuasse...

trash_italiano : I tweet e le risposte di Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini ???? - GiusCandela : ECCO I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE: Iva Zanicchi Nino D’Angelo Gabriel Garko Enrico Montesano Paola Barale Mar… - illusvion : RT @gmarcoc: Lo scambio di tweet tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini spero ci spinga, come comunità e movimento #LGBTQ+, a riflettere… - Andrea614355527 : @stanzaselvaggia @MarcoGranelliMI Chiedi scusa Fabio Fazio, Andrea Scanzi, Lilli Gruber, Giuseppe Brindisi, Alessa… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli svela il contenuto dei messaggi di Vanessa Incontrada e tuona: “Non permetterti di chiedere que… -

Stando a quanto affermato danelle sue storie Instragram Vanessa Incontrada l'avrebbe contattata via messaggi chiedendole di non parlare più di lei . Apriti cielo.ha ...Per quanto riguarda la giuria, invece, è stata totalmente riconfermata quindi torneranno al loro posto Carolyn Smith,, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni mentre ...Dopo le polemiche con Valeria Marini, Selvaggia Lucarelli parte all'attacco di un altro volto televisivo, Vanessa Incontrada. Nulla a che vedere con la politica, ma solo una bella ...Valeria Marini si scaglia contro Selvaggia Lucarelli sui social, ma la giurata di Ballando con le Stelle ribatte e scoppia la catfight!