Salernitana | Nicola | «Vogliamo raggiungere l’equilibrio»

(Di domenica 28 agosto 2022) Le parole di Davideprima del calcio d’inizio della partita della: «Giocando in Serie A i problemi li hai sempre» Davideha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della sfida della suacon la Sampdoria. Di seguito le sue parole. «Giocando in Serie A i problemi li hai sempre, contro tutte squadre di valore e di qualità. Devi cercare sempre di sfruttare quello che ti lasciano, ognuno vuole portare avanti il proprio gioco ma c’è un avversario davanti. Ci è mancata precisione finora ma fa tutto parte del processo di crescita, due partite danno indicazioni ma non sono probanti.creare i presupposti per essere offensivi, ci stiamo lavorando., l’aspetto ...

Giulio Maggiore, nuovo acquisto della, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport : 'è un grande allenatore , trasmette una grande carica ed energia positiva. Ha grande ...Toccherà a loro, ma non solo, cercare di sbloccare la, ancora a digiuno di reti dopo 180' giocati. Se pernon si tratta di uno scontro diretto in chiave salvezza, Giampaolo al ... Salernitana, Nicola: 'In Serie A hai sempre i problemi...ci è mancata precisione'