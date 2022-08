Paupisi | oggi la Rai in paese per la sagra del cecatiello | stand aperti a pranzo

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiOggi, domenica 28 agosto, giornata clou del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 49esimadel’ in programma fino a lunedì 29 agosto 2022 ed organizzato dalla Pro Loco diin collaborazione con il Comune die con il patrocinio della Regione Campania, Università degli Studi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale e Regionale. Tanti gli appuntamenti all’interno della kermesse in quest’ultima domenica di agosto con tante le prelibatezze che si troveranno aglienogastronomici allestiti in tre punti delcon un ricco menù:al ragù o al pomodorino fresco, la gustosissima braciola con i piselli, la rinomata padellaccia paupisana, lo ...

