Parisi, poi una magia di Strefezza: Lecce ed Empoli rinviano la prima vittoria (Di domenica 28 agosto 2022) Un pareggio che alla fine dei conti è il risultato più giusto per quanto visto in campo. Il vantaggio è dei toscani, con un'azione personale di Parisi che al ventiduesimo, partito da metà campo, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 agosto 2022) Un pareggio che alla fine dei conti è il risultato più giusto per quanto visto in campo. Il vantaggio è dei toscani, con un'azione personale diche al ventiduesimo, partito da metà campo, ...

