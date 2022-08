Mourinho attacca Abraham: “Sembra che abbia fatto una grande partita ma è stato orribile. Dybala invece...” (Di domenica 28 agosto 2022) Ieri 27 Agosto si è giocata Juventus-Roma a Torino. La partita è finita con un pareggio e Josè Mourinho post partita, secondo quanto riporta BianconeraNews, ha commentato così la prova di Tammy... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 28 agosto 2022) Ieri 27 Agosto si è giocata Juventus-Roma a Torino. Laè finita con un pareggio e Josèpost, secondo quanto riporta BianconeraNews, ha commentato così la prova di Tammy...

