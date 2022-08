Morto a 12 anni cadendo in montagna, sconcerto e cordoglio a Caronno Pertusella (Di domenica 28 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color cordoglio e commozione a Caronno Pertusella dove un ragazzino di soli 12 anni è Morto in seguito ad una brutta caduta in montagna. Paolo Fiscato era figlio di Stefano Fiscato, volontario degli Alpini e della Protezione Civile di Caronno Pertusella e di Nicoletta Sinelli, capitana del rione San Grato, due persone conosciutissime e molto stimate ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 28 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colore commozione adove un ragazzino di soli 12in seguito ad una brutta caduta in. Paolo Fiscato era figlio di Stefano Fiscato, volontario degli Alpini e della Protezione Civile die di Nicoletta Sinelli, capitana del rione San Grato, due persone conosciutissime e molto stimate ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

