Mls, Insigne e Bernardeschi regalano la vittoria al Toronto (VIDEO) (Di domenica 28 agosto 2022) Il Toronto ha vinto sullo Charlotte 2-0 e ancora una volta c'è stata la mano di Lorenzo Insigne. L'ex Napoli ha segnato il gol del vantaggio, coordinandosi su un angolo battuto da Federico Bernardeschi, riuscendo a battere in sforbiciata il portiere avversario. La seconda rete è stata firmata dall'ex Juventus. Ora il Toronto è a tre punti dall'ultimo posto utile per l'accesso ai playoff. Soddisfatto il tecnico della squadra canadese, Bob Bradley: "Hanno portato qualità speciali. I grandi giocatori non ci mettono tanto per carburare e integrarsi". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toronto FC (@Torontofc) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toronto

