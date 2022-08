Incendio al ristorante, otto ustionati: attimi di terrore e clienti in fuga (Di domenica 28 agosto 2022) Incendio al ristorante durante la cena, otto ustionati: attimi di terrore e clienti in fuga. Il rogo divampato nella tarda serata di ieri nel ristorante ' La Cantina del Castello ' a Gragnano ( Napoli ... Leggi su leggo (Di domenica 28 agosto 2022)aldurante la cena,diin. Il rogo divampato nella tarda serata di ieri nel' La Cantina del Castello ' a Gragnano ( Napoli ...

SkyTG24 : Ristorante a Gragnano distrutto in un incendio, otto ustionati - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Incendio al #ristorante, otto ustionati: attimi di terrore e clienti in fuga - rep_napoli : Gragnano, incendio in un ristorante: otto ustionati, ricoverato un giovane [di Mariella Parmendola] [aggiornamento… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Incendio in un ristorante a Gragnano (Napoli): otto feriti, clienti in fuga, ricoverato un ragazzo - angiuoniluigi : RT @repubblica: Gragnano, incendio in un ristorante: otto feriti, ricoverato un giovane [di Mariella Parmendola] -