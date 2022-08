GUIDA TV 28 AGOSTO 2022 | UNA DOMENICA TRA LA DAMA VELATA | INSTANT FAMILY E CITTÀ SEGRETE

(Di domenica 28 agosto 2022) Ready Player One – Italia 1 Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – TecheTecheTè Varietà21.25 – La(Replica) Serie Tv23.35 – Speciale Tg1 Attualità 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.35 –Film23.50 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.50 – Bull (1°Tv) Serie Tv 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.15 – Ready Player One Film 23.55 – Pressing Talk Show Rai 3 Rete 4 20.25 – Sapiens: Un Solo Pianeta Doc21.25 –Doc, con Corrado Augias23.30 – Tg3 Notiziario 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.25 – Zona Bianca Talk Show con Giuseppe Brindisi 00.35 – Il ...

