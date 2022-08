Griglia di partenza F1 | GP Belgio 2022 | Sainz in pole | Verstappen e Leclerc insieme in ottava fila!

(Di domenica 28 agosto 2022) Nelle qualifiche di oggi è stata determinata ladidel GP deldel Mondiale di F1, che vedrà culminare domani, domenica 28 agosto, il fine settimana con la gara di Spa-Francorchamps che sarà valida come quattordicesimo round del calendario della F1.DIGPF11 Carlos(Ferrari) Q3 2 Sergio Perez (Red Bull) Q3 3 Fernando Alonso (Alpine) Q3 4 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3 5 George Russell (Mercedes) Q3 6 Alexander Albon (Williams) Q3 7 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2 8 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q2 9 Lance Stroll (Aston Martin) Q2 10 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q1 11 Nicholas Latifi (Williams) Q1 12 Kevin Magnussen (Haas) Q1 13 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q1 14 Valtteri Bottas ...

SkySportF1 : ?? STRAPOTERE VERSTAPPEN? ?? Domina le qualifiche ma la pole è di Sainz La griglia ? - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 La FIA ha comunicato la griglia di partenza definitiva del GP di Spa: Bottas 14° davanti a Verstappen e a Leclerc. La spi… - OA_Sport : #F1 La FIA ha comunicato la griglia di partenza definitiva del GP di Spa: Bottas 14° davanti a Verstappen e a Lecle… - ilgladiatore36 : #BelgianGP 2022: la griglia di partenza - Luca_Zunino : Formula 1 GP del Belgio, le penalità ridisegnano la griglia di partenza: Sainz in pole davanti a Perez, Alonso e Ha… -

RISULTATI GP BELGIO 2022 Gara Qualifiche Prove libere 3 Prove libere 2 Prove libere 1 F1 GP BELGIO 2022,DIRISULTATI DEL SABATO QUALIFICHE - Senza troppa fatica Max Verstappen ...Siamo tutti impazienti di vedere il logo Audi sulladie a tempo debito riceveremo ulteriori dettagli sui loro piani".In apparenza, a giudicare dalla griglia di partenza ufficiale del Gran Premio del Belgio, il risultato finale non può essere affatto negativo per la Mercedes, che partirà a Spa-Francorchamps con Lewis ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...