Gas | Medvedev torna a minacciare l’Europa sui prezzi | «Entro fine anno arriverà a 5mila euro per mille metri cubi»

(Di domenica 28 agosto 2022) Dmitry, ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza,a parlare del tema che angosciando l’Occidente: quello del gas. Lo fa alzando la posta in gioco, minacciando i Paesipei di un aumento nel prezzo del combustibile: «A causa dell’aumento deidel gas a 3.500per, sono costretto ad aumentare il costo previsto a 5.000ladel 2022. Con cordiali saluti», è il laconico messaggio inviato nel suo canale Telegram. Intimidazioni non certo nuove. Solamente lo scorso 26 agosto,aveva dichiarato: «Siamo pronti a fornire gas nei volumi che sono stati contrattati già ora. Tuttavia, questo ...

Agenzia_Ansa : 'La Russia - assicura il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev - è pronta a fornire gas… - RaiNews : Le parole dell’ex presidente russo sono altra benzina sulle paure che, grazie al continuo rialzo del prezzo del ga… - Adnkronos : #caroenergia, la minaccia della #Russia: gas sopra i 5mila euro per 1000 metri cubi - angiolettab68 : Una frase al giorno su GUERRA Guerra Ucraina, 186° g. Soffia sul fuoco l'ex Presidente russo e ora vice Presiden… - AlfioSerafico : RT @Adnkronos: #caroenergia, la minaccia della #Russia: gas sopra i 5mila euro per 1000 metri cubi -

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente del Paese, Dmitry, ha previsto questa domenica un prezzo di 5.000 euro per mille metri cubi dientro la fine di quest'anno con un aumento che i paesi occidentali collegano alla campagna militare russa in ...... esportiamo da decenniin tutto il mondo, ma in questo momento gli Stati Uniti vogliono imporre ... e tra questi non vi sarebbe la Russia", ha quindi affermato. "Le condizioni per la pace ...Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, i prezzi del gas in Europa potrebbero raggiungere i 500 euro a megawattora sul mercato di Amsterdam, prima della fine dell'ann ...L’Unione europea pronta a sospendere l’accordo sui visti con Mosca: così il ‘Financial Times’, citando funzionari europei. Secondo il quotidiano finanziario i ministri degli Esteri dell’Unione, già ne ...