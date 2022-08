Elezioni | Marcucci | ' su leva da Berlusconi e Salvini cabaret'

(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Ilha due nuovi mattatori:. Il leader della Lega vorrebbe istituire un ‘annetto' diobbligatoria per i giovani, che è una grande sciocchezza, l'ex Presidente del Consiglio rivendica il merito di averla abolita (e naturalmente non è vero). Come coppia, preferisco ricordare Sandra e Raimondo”. Così sui social il senatore Pd Andrea

zazoomblog : Elezioni: Marcucci Salvini non sa cosè il lavoro - #Elezioni: #Marcucci #Salvini #lavoro - AgenziaASI : Elezioni. La Pietra (FdI): Marcucci e Pd evitino polemiche e rimedino ai loro danni a Piombino… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Elezioni. La Pietra (FdI): Marcucci e Pd evitino polemiche e rimedino ai loro danni a Piombino - vocedelpatriota : Elezioni. La Pietra (FdI): Marcucci e Pd evitino polemiche e rimedino ai loro danni a Piombino - Agenparl : Elezioni. La Pietra (#Fdi): Marcucci e Pd evitino polemiche e rimedino ai loro danni a Piombino - -

TeleIschia

Per questo, ci appelliamo a tutti i partiti in lizza in questeperché inseriscano questi ... Anna Rubartelli, Giulia Casorati, Rossella, Michela Matteoli, Anna Mondino, Valeria Poli ,...Lo afferma il senatore Pd Andreacommentando alcune dichiarazioni di Matteo Salvini nel corso della sua diretta Facebook. Elezioni: Marcucci, 'Salvini non sa cos'è il lavoro' Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Il cabaret ha due nuovi mattatori: Salvini e Berlusconi. Il leader della Lega vorrebbe istituire un ‘annetto’ di leva obbligatoria per i giovani, che è una grande sciocche ...Roma, 27 ago. Adnkronos) – “Salvini ipotizza che altri non abbiano mai lavorato, di suo certamente non l'ha mai fatto. Il leader della Lega non sa cosa sia un'azienda, un'attività economica, un ristor ...