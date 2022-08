Come funziona il rigassificatore (e perché va fatto proprio a Piombino) (Di domenica 28 agosto 2022) La faccenda del rigassificatore galleggiante (FRSU) è il più tipico esempio di commedia all’italiana. O forse è una tragedia. Tutti i partiti, ad eccezione forse del Terzo Polo, sono favorevoli a parole ma contrari nei fatti. Si dividono tra i vertici nazionali, che straparlano di indipendenza energetica dalla Russia, e sezioni locali, le quali cavalcano il malcontento della popolazione in salsa Nimby. Non nel mio giardino. Fratelli d’Italia è favorevole “in linea generale” ma non di metterlo a Piombino, visto che lì il suo sindaco Ferrari fa da capopopolo alla rivolta. Forza Italia dice sì, ma “su Piombino bisogna discutere” (parola di Massimo Mallegni). Il Pd ha il governatore Giani che è commissario straordinario all’opera e il collega Bonaccini che a Ravenna ne farebbe anche due, poi però la sua sezione locale è contraria mentre ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 28 agosto 2022) La faccenda delgalleggiante (FRSU) è il più tipico esempio di commedia all’italiana. O forse è una tragedia. Tutti i partiti, ad eccezione forse del Terzo Polo, sono favorevoli a parole ma contrari nei fatti. Si dividono tra i vertici nazionali, che straparlano di indipendenza energetica dalla Russia, e sezioni locali, le quali cavalcano il malcontento della popolazione in salsa Nimby. Non nel mio giardino. Fratelli d’Italia è favorevole “in linea generale” ma non di metterlo a, visto che lì il suo sindaco Ferrari fa da capopopolo alla rivolta. Forza Italia dice sì, ma “subisogna discutere” (parola di Massimo Mallegni). Il Pd ha il governatore Giani che è commissario straordinario all’opera e il collega Bonaccini che a Ravenna ne farebbe anche due, poi però la sua sezione locale è contraria mentre ...

Corriere : A Stoccolma arriva il taxi elettrico (a zero emissioni) che «vola» sull'acqua: come funziona - bambinogesu : ?? morsi di vipera ??punture di insetti ??contatti con #meduse o punture di pesci ?? ?? ingestione farmaci, di sostanze… - wireditalia : Il suo nome è Auvelity e contiene due principi attivi che avrebbero un meccanismo d'azione differente dai farmaci u… - willycuba65 : RT @La_Ri71: Gli altri sbagliano; io pago. Altroché, ‘è solo vita virtuale’. Twitter funziona esattamente come la vita reale. (pensavate… - FrancescoRent81 : @ncorrasco Nunzio..secondo te i 6 milioni li pagano oggi? Ormai chiunque paga dilazionato..probabile che si paghino… -