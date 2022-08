Ciclismo | Wout Van Aert trionfa nella Bretagne Classic

RSIsport : ??????? Wout Van Aert conquista l'86a edizione della Bretagne Classic -

... uno dei gregari del tricampione in carica Primoz Roglic, e l'olandesePoels (Bahrain - Victorious) si sono ritirati dalla 77/a Vuelta di Spagna di, prima del via della 9/a tappa. Poels ...In fondo bello scambio traPoels e Chris Froome, un siparietto simpatico nonostante i due si ... Si apre un weekend davvero di lusso per tutti gli appassionati di, dal momento che pure ...Il sudafricano ha battuto sul durissimo arrivo di Les Praeres Battistella e Zambanini, con Conca 5°. Remco rifila secondi pesanti ai suoi avversari e ora ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...