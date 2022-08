Balocco | retroscena choc | cosa è successo un attimo prima del fulmine | scelta fatale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022) Il dramma nel dramma. La morte di Albertoha colpito tutta l'Italia. Morire oer colpa di unassassino lascia senza parole.e il suo amico Davide Vigo hanno trovato la morte in pochi istanti, sul colpo. Ma in questa terribile storia, come riporta IlCorriere, c'è unassurdo: i due,e Vigo, avrebbero cambiato strada all'ultimo momento. Il tutto per evitare di passare in mezzo ai boschi durante il temporale. A quanto pare proprio quella decisione di cambiare strada potrebbe essere statae Vigo sono morti folgorati sul Colle dell'Assietta, in provincia di Torino. In un primo momento avevano intenzione di tornare a Sauze d'Oulx passando con le bici elettriche sul sentiero dei Cannoni. In un primo momento ...