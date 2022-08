Ultime Notizie – Juve-Roma, Allegri soddisfatto e Miretti promosso (Di sabato 27 agosto 2022) “Il campionato è lungo e queste partite rischiamo anche di perderle, perché alla fine sul loro sull’ennesimo calcio d’angolo, dove sono molto pericolosi, abbiamo rischiato di capitolare. Sarebbe stato veramente dannoso a livello psicologico, invece la squadra ha fatto una buona partita. Siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente, detto questo bisogna ancora migliorare”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta così il pari per 1-1 in casa contro la Roma. “Quando non chiudi la partita puoi capitolare su un episodio e così è stato -sottolinea Allegri a Dazn-. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso nel secondo tempo fino al gol, poi c’è da dire che dopo un primo tempo su quel ritmo è normale pagare dazio nella ripresa. Nella prima frazione dovevamo gestire meglio le energie. Non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) “Il campionato è lungo e queste partite rischiamo anche di perderle, perché alla fine sul loro sull’ennesimo calcio d’angolo, dove sono molto pericolosi, abbiamo rischiato di capitolare. Sarebbe stato veramente dannoso a livello psicologico, invece la squadra ha fatto una buona partita. Siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente, detto questo bisogna ancora migliorare”. L’allenatore dellantus Massimilianocommenta così il pari per 1-1 in casa contro la. “Quando non chiudi la partita puoi capitolare su un episodio e così è stato -sottolineaa Dazn-. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso nel secondo tempo fino al gol, poi c’è da dire che dopo un primo tempo su quel ritmo è normale pagare dazio nella ripresa. Nella prima frazione dovevamo gestire meglio le energie. Non ...

