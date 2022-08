Torino momentaneamente in vetta alla A | Juric vola con i suoi trequartisti

(Di sabato 27 agosto 2022) Ilsupera la Cremonese allo Zini di Cremona e si porta a pari punti con la Lazio inclassifica a quota 7 punti Ilsupera la Cremonese allo Zini di Cremona e si porta a pari punti con la Lazio inclassifica a quota 7 punti. Decisivi in queste prime giornate iutilizzati e voluti da. Il suo modo di giocare esalta le giocate e gli inserimenti dei centrocampista dietro la punta. Contro il Monza il gol di Miranchuk, poi oggi a Cremona Vlasic decisivo nella prima rete granata e poi Radonjic a siglare il momentaneo 0-2. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pari per 1-1 tra Juventus e Roma nell'anticipo della terza giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio dei padroni di casa grazie alla rete di Vlahovic su punizione al 2 ...Ha sbloccato la partita con la rete dell'1-0 (che la Lega di A gli ha assegnato, dopo averla momentaneamente considerata autorete di Bianchetti): Nikola Vlasic è stato protagonista allo Zini.