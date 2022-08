Sì: papa Francesco è regnante e Benedetto XVI è l'emerito. Esercizio in Codice Ratzinger (Di sabato 27 agosto 2022) Alla fine ci siamo convinti e possiamo affermare in piena consapevolezza che quanto segue è verità. papa Benedetto, nel 2013, ha liberamente rinunciato al suo ministero e oggi è, senza alcun dubbio, il papa emerito. Nessuno lo ha mai costretto a compiere questo passo, ci ha pensato a lungo e lo ha fatto in piena consapevolezza. Chi dice che la rinuncia è stata forzata dice un'assurdità. E' vero che veste ancor oggi di bianco come il papa - lì per lì non aveva un altro abito - ma porta comunque la veste bianca senza due accessori, (la fascia e la mentelletta) in modo che si riconosca il suo nuovo status. papa Francesco è oggi l'unico papa regnante. E' un uomo che ha una grande attenzione verso gli altri, dice esattamente “questo si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Alla fine ci siamo convinti e possiamo affermare in piena consapevolezza che quanto segue è verità., nel 2013, ha liberamente rinunciato al suo ministero e oggi è, senza alcun dubbio, il. Nessuno lo ha mai costretto a compiere questo passo, ci ha pensato a lungo e lo ha fatto in piena consapevolezza. Chi dice che la rinuncia è stata forzata dice un'assurdità. E' vero che veste ancor oggi di bianco come il- lì per lì non aveva un altro abito - ma porta comunque la veste bianca senza due accessori, (la fascia e la mentelletta) in modo che si riconosca il suo nuovo status.è oggi l'unico. E' un uomo che ha una grande attenzione verso gli altri, dice esattamente “questo si ...

