Serie A | Juventus – Roma | Programma e dove vedere oggi in tv la partita della 4° giornata di Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-27 15:06:00 Calcio italiano:si affrontano, sabato 27 agosto alle 18:30 alloStadium nellacorrispondente a 3^diA. Il La Juve arriva con la novità di Milik nella chiamatae cerca i tre punti per superare in classifica la, che ne ha due in più, e eguaglia la Lazio, che guida la classifica con sette punti. Con sei punti c’è la, che cercherà la vittoria per lasciare la squadra a cinque in trasferta. vecchia Signora e continuare con il suo pieno di vittorie ottenendo tre vittorie in altrettante partite, rimuovendoe canale televisivo per seguireladi ...