ilfaroonline : Scontro diplomatico Vaticano-Kiev. Poi l’ambasciata ucraina corregge il tiro - VicentePugliaAr : RT @AngeloBaffi1: Duro scontro diplomatico tra Ucraina e Vaticano dopo le parole di Bergoglio: Kiev convoca il Nunzio Apostolico. <chi cui… - GiovannaSerra3 : RT @AngeloBaffi1: Duro scontro diplomatico tra Ucraina e Vaticano dopo le parole di Bergoglio: Kiev convoca il Nunzio Apostolico. <chi cui… - AngeloBaffi1 : Duro scontro diplomatico tra Ucraina e Vaticano dopo le parole di Bergoglio: Kiev convoca il Nunzio Apostolico. <ch… - LuigiF97101292 : RT @Affaritaliani: 'Siamo profondamente delusi dal Papa'. Scontro diplomatico Ucraina-Vaticano -

Ci lavorò per sei anni e ne uscì una collezione di otto volumi intitolata "Codicebresciano dall'VIII secolo al cadere del XIII, arricchito di autografi, compilato per divisamento de' ...tra l'Ucraina e la Santa Sede dopo le parole del Pontefice che, definendo "la pazzia della guerra", ha ricordato "quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto ...Sia gli ufficiali americani che quelli iraniani dicono pubblicamente che la controparte ha "finalmente fatto importanti concessioni”. L'ultimo indizio arriva dagli israeliani.Il governo ucraino non ha per niente gradito le parole di Francesco sulla morte di Dugina, definita "povera ragazza innocente". Richiamato a Kiev l'ambasciatore ...