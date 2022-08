Salernitana, Nicola: 'Samp scontro salvezza? Ancora presto. Dia giocherà, Ribery non ci sarà' (Di sabato 27 agosto 2022) Il tecnico della Salernitana Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria:... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Il tecnico dellaDavideè intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro ladoria:...

iscorers : Salernitana, Nicola: ‘Samp scontro salvezza? Ancora presto. Dia giocherà, Ribery non ci sarà’ | Serie A - ottopagine : Salernitana-Sampdoria, Nicola: 'Test difficile ma la squadra è in crescita' #Salerno - granatissimi : Salernitana-Sampdoria, Nicola: 'Test difficile ma la squadra è in crescita' - sportface2016 : #SerieA | #SalernitanaSampdoria, #Nicola: 'Abbiamo le idee chiare, il lavoro ci dà certezze e convinzioni' - TMWSampdoria : Verso Salernitana - Sampdoria, sono 24 i convocati di Nicola -