Roma, ragazzo schizofrenico aggredisce i poliziotti con un coltello, loro gli sparano: ricoverato al Pertini, la denuncia del Garante dei detenuti (Di sabato 27 agosto 2022) Ha chiamato un medico per assistere il figlio malato di schizofrenia e, invece di essere curato, il giovane è finito in ospedale con colpi di arma da fuoco. E' successo in via Antonio Gallo, quartiere Appio Tuscolano a Roma. Leggi anche: Ostiense, ragazzo con disturbi psichici rischia la vita tra i binari: salvato dalla Polizia Ferroviaria Prima la chiamata al 118, poi gli spari Il papà del ragazzo ha chiamato il 118 la sera del 7 agosto scorso per chiedere aiuto nel far calmare il figlio che soffre di schizofrenia. I sanitari sono giunti sul posto ma non sono riusciti a placare il 31enne. A quel punto è sopraggiunta la polizia, che avrebbe aperto il fuoco contro il ragazzo. Sul caso è stata aperta un'indagine. Gli atti raccontano di un tentato omicidio da parte del ragazzo nei confronti degli agenti ...

