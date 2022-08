Pin bancomat, un errore da non fare mai: rischi tutto (Di sabato 27 agosto 2022) Il bancomat è sempre accompagnato da pin. Bisogna essere accorti. In alcuni casi il rischio di perdere il deposito è alto Il bancomat è la carta più utilizzata, insieme alle ricaricabili come la Postepay. A differenza della carta di credito con il bancomat le spese vengono addebitate immediatamente o al massimo entro un paio di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 27 agosto 2022) Ilè sempre accompagnato da pin. Bisogna essere accorti. In alcuni casi ilo di perdere il deposito è alto Ilè la carta più utilizzata, insieme alle ricaricabili come la Postepay. A differenza della carta di credito con ille spese vengono addebitate immediatamente o al massimo entro un paio di L'articolo proviene da Consumatore.com.

ClaudioPerdighe : @lovetttle @rolentola @DrGregHouse73 Veramente sicuramente fino a 400 euro ho pagato contactless (in albergo) senza… - __instabea : Ho sbagliato il pin del bancomat perché era troppo tempo che non lo usavo mi faccio i complimenti da sola - sigbofonchio : @VujaBoskov @EnricoLetta io farei 1234 che mi viene comodo ricordare pin di bancomat - ilteo1990 : @Martyquore che mi chiama all’una di notte “Amore ho sbagliato il pin del bancomat ma secondo te me lo bloccano per… - renzo1527 : @HeyMiChiamoCiao @Ema_Zotti Allora vuole dirci il PIN del suo bancomat? Eh ma allora il solito Mourinho. -