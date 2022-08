"Picchi di 38 gradi", l'estate non vuole finire: nuova fiammata africana (Di sabato 27 agosto 2022) La lunga e calda estate 2022 non destinata a finire presto con i temporali e gli acquazzoni che stanno colpendo in molte zone. Infatti le previsioni meteo sui prossimi giorni hanno in serbo grosse novità. A spiegare cosa c'è aspettarsi tra fine agosto e inizio settembre è il colonnello Mario Giuliacci, che in un articolo pubblicato sul suo sito meteogiuliacci.it, afferma che "oltre ai temporali ci sarà infatti anche una nuova fiammata di caldo africano". Da una parte, dunque, l'azione delle instabili correti atlantiche che porteranno temporali, dall'altra l'Anticiclone Nord-Africano che non vuole abbandonare l'Italia. La fine dell'estate meteorologica "sarà caratterizzata da temperature tipiche di fine stagione, con aria fresca di origine atlantica si si infiltrerà con facilità ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) La lunga e calda2022 non destinata apresto con i temporali e gli acquazzoni che stanno colpendo in molte zone. Infatti le previsioni meteo sui prossimi giorni hanno in serbo grosse novità. A spiegare cosa c'è aspettarsi tra fine agosto e inizio settembre è il colonnello Mario Giuliacci, che in un articolo pubblicato sul suo sito meteogiuliacci.it, afferma che "oltre ai temporali ci sarà infatti anche unadi caldo africano". Da una parte, dunque, l'azione delle instabili correti atlantiche che porteranno temporali, dall'altra l'Anticiclone Nord-Africano che nonabbandonare l'Italia. La fine dell'meteorologica "sarà caratterizzata da temperature tipiche di fine stagione, con aria fresca di origine atlantica si si infiltrerà con facilità ...

