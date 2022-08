Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Le ragazze hanno rotto il ghiaccio nel migliore dei modi” (Di sabato 27 agosto 2022) L’esordio nel Girone B della prima fase del torneo femminile degli Europei 2022 di Pallanuoto, in corso a Spalato, in Croazia, è stato molto morbido per l’Italia, che oggi, sabato 27 agosto, ha liquidato la Slovacchia con l’eloquente score di 26-1. Soddisfatto Carlo Silipo: “Una partita semplice, come dice anche il risultato. Però con le regole LEN è importante avere una differenza reti ampia nel girone. E’ stato un buon allenamento: siamo entrati subito bene in partita e le ragazze hanno rotto il ghiaccio nel migliore dei modi“. Il commissario tecnico dell’Italia è già proiettato verso la sfida di domani sera, potenzialmente decisiva per le sorti del raggruppamento: “Dobbiamo prepararci al meglio adesso alla partita ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) L’esordio nel Girone B della prima fase del torneodegli Europei 2022 di, in corso a Spalato, in Croazia, è stato molto morbido per l’Italia, che oggi, sabato 27 agosto, ha liquidato la Slovacchia con l’eloquente score di 26-1. Soddisfatto: “Una partita semplice, come dice anche il risultato. Però con le regole LEN è importante avere una differenza reti ampia nel girone. E’ stato un buon allenamento: siamo entrati subito bene in partita e leilneldei“. Il commissario tecnico dell’Italia è già proiettato verso la sfida di domani sera, potenzialmente decisiva per le sorti del raggruppamento: “Dobbiamo prepararci al meglio adesso alla partita ...

