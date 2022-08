Napoli, Osimhen fa muro, spunta un retroscena su De Laurentiis (Di sabato 27 agosto 2022) Napoli, Osimhen fa muro vuole restare in azzurro, il Mattino svela un retroscena su Aurelio De Laurentiis. RONALDO-Napoli-CALCIOMERCATO. Victor Osimhen vuole restare a Napoli, l’agente, Calenda, è stato categorico: «Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions con il suo Napoli, dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni». Secondo l’agente di Cristiano Ronaldo, il Manchester United sarebbe pronto ad arrivare alla cifra monstre di 140 milioni per Victor Osimhen (che però non fa salti di gioia all’idea). Apriti cielo. Sarebbe una proposta davvero indecente, impossibile da rifiutare per De ... Leggi su napolipiu (Di sabato 27 agosto 2022)favuole restare in azzurro, il Mattino svela unsu Aurelio De. RONALDO--CALCIOMERCATO. Victorvuole restare a, l’agente, Calenda, è stato categorico: «Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor è un giocatore dele vuole giocare la Champions con il suo, dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni». Secondo l’agente di Cristiano Ronaldo, il Manchester United sarebbe pronto ad arrivare alla cifra monstre di 140 milioni per Victor(che però non fa salti di gioia all’idea). Apriti cielo. Sarebbe una proposta davvero indecente, impossibile da rifiutare per De ...

