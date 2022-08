Maier Cromoplastica, no a ferie e permessi per coprire lo stop produttivo (Di sabato 27 agosto 2022) Verdellino. I lavoratori della Maier Cromoplastica di Verdellino, la cui chiusura è stata annunciata a luglio, non dovranno utilizzare ferie e permessi retribuiti per coprire il fermo di produzione: è questa la piccola, buona notizia incassata dai rappresentanti sindacali durante l’incontro di venerdì 26 agosto con la proprietà. Diversamente da quanto deciso dall’azienda in un primo momento, dal prossimo lunedì i lavoratori non più necessari (la maggior parte) resteranno a casa retribuiti dalla Maier fino a nuovi sviluppi. Nessuna apertura invece sull’utilizzo della cassa integrazione straordinaria, fortemente voluta dai sindacati: l’azienda resta ferma sulla volontà di concludere al più presto l’attività di Verdellino, e non intende prorogare oltre i contratti. “Torniamo ad esprimere ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 agosto 2022) Verdellino. I lavoratori delladi Verdellino, la cui chiusura è stata annunciata a luglio, non dovranno utilizzareretribuiti peril fermo di produzione: è questa la piccola, buona notizia incassata dai rappresentanti sindacali durante l’incontro di venerdì 26 agosto con la proprietà. Diversamente da quanto deciso dall’azienda in un primo momento, dal prossimo lunedì i lavoratori non più necessari (la maggior parte) resteranno a casa retribuiti dallafino a nuovi sviluppi. Nessuna apertura invece sull’utilizzo della cassa integrazione straordinaria, fortemente voluta dai sindacati: l’azienda resta ferma sulla volontà di concludere al più presto l’attività di Verdellino, e non intende prorogare oltre i contratti. “Torniamo ad esprimere ...

FIOM_Bergamo : Maier Cromoplastica, no a ferie e permessi per coprire lo stop produttivo. Fiom CGIL: “La politica intervenga per g… - Giorno_Sondrio : La crisi della Maier Cromoplastica 'Vogliono smantellare gli impianti' - zazoomblog : Maier Cromoplastica ancora brutte notizie: “Chiusura totale sugli ammortizzatori e tempi brevi per la chiusura” -… - AmoBergamo : #Bergamo Maier Cromoplastica, niente cassa straordinaria, a breve la chiusura definitiva -