In Kenya «democrazia struprata», Odinga fa ricorso (Di sabato 27 agosto 2022) Il leader della coalizione Azimio La Umoja, Raila Odinga, ha presentato ricorso alla Corte Suprema del Kenya contro quello che ha definito «uno stupro della democrazia»: le elezioni per la L'articolo proviene da il manifesto.

PCocurullo : @infoitinterno E' possibile. Il Kenya è un paese dove girano logiche inaffidabili e la democrazia è solo dichiarata… - UnimondoOrg : Una #vittoria per #Ruto ma non per il #Kenya. #Odinga contesta il risultato elettorale delle #presidenziali e sale… - CCKKI : Gli #Usa???? esortano il #Kenya???? a mantenere la calma dopo il voto. 'Altrimenti vi portiamo noi un po' di… -