Il Milan non concede niente al Bologna di Mihajlovic: Spezia-Sassuolo termina in parità (Di sabato 27 agosto 2022) E’ terminato il sabato di anticipi della terza giornata di Serie A. Non è mancato lo spettacolo in capo con le squadre del massimo campionato italiano che si sono sfidate in appassionanti match. Sorridono i campioni d’Italia: il Milan ha portato a casa 3 preziosi punti oggi a casa, dopo il pareggio con l’Atalanta, superando il Bologna di Mihajlovic. I rossoneri si sono portati in vantaggio al 21? con Leao e al 58 Giroud ha segnato il gol del 2-0. I rossoblu nulla hanno potuto per accorciare le distanze e ribaltare il match. Il Milan vince e torna in testa alla classifica. termina in parità la sfida tra Spezia e Sassuolo: il match è finito 2-2 L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 agosto 2022) E’to il sabato di anticipi della terza giornata di Serie A. Non è mancato lo spettacolo in capo con le squadre del massimo campionato italiano che si sono sfidate in appassionanti match. Sorridono i campioni d’Italia: ilha portato a casa 3 preziosi punti oggi a casa, dopo il pareggio con l’Atalanta, superando ildi. I rossoneri si sono portati in vantaggio al 21? con Leao e al 58 Giroud ha segnato il gol del 2-0. I rossoblu nulla hanno potuto per accorciare le distanze e ribaltare il match. Ilvince e torna in testa alla classifica.inla sfida tra: il match è finito 2-2 L'articolo CalcioWeb.

lucabianchin7 : Il #Milan non è convinto di Jean #Onana: nessun contatto negli ultimi giorni per il centrocampista del Bordeaux e c… - AntoVitiello : ???#Pioli: '#Leao deve pensare di continuare a migliorare e non sto allenando un giocatore pensando di poterlo perde… - gippu1 : All'ottavo tentativo, primo punto della #Roma di Mourinho contro Juve-Inter-Milan. La Juventus domina per 60 minuti… - Andrea_82b15 : @FDRmou Vabbè loro so quelli massacrarti dagli arbitraggi. Hanno pianto pe un Milan-Spezia in cui l’arbitro unico e… - fred57912 : RT @daves80: > occultando palesi errori arbitrali in favore del Milan. Mentre i sedicenti tifosi interisti #biasin, #rossi, #barzaghi , non… -