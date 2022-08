Il declino politico di Salvini e la prevedibile resa dei conti nella Lega (Di sabato 27 agosto 2022) Ma che fine ha fatto il Capitano? A parte un paio di uscite così così, in questa campagna elettorale di Matteo Salvini non v’è gran traccia, come se la fine fosse già scritta: la Lega sta a fatica sul pelo dell’acqua prima di affondare nel gorgo agitato da Giorgia Meloni che la ingoierà come la Balena con Giona. Ed è probabile, quasi certo, che finirà così, con la cannibalizzazione dei leghisti da parte dei Fratelli. D’altronde da tempo i sondaggi segnalano che per effetto del noto principio dei vasi comunicanti più lei va su più lui va giù, come la pubblicità di Nino Manfredi di un caffé. È probabile che Salvini, uno che di campagne elettorali ne ha fatte sin da ragazzino, stia annusando un’aria non esattamente trionfale nemmeno al Nord, nel cuore produttivo del Paese dove non sono pochi gli imprenditori che, al di là delle opinioni ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 agosto 2022) Ma che fine ha fatto il Capitano? A parte un paio di uscite così così, in questa campagna elettorale di Matteonon v’è gran traccia, come se la fine fosse già scritta: lasta a fatica sul pelo dell’acqua prima di affondare nel gorgo agitato da Giorgia Meloni che la ingoierà come la Balena con Giona. Ed è probabile, quasi certo, che finirà così, con la cannibalizzazione dei leghisti da parte dei Fratelli. D’altronde da tempo i sondaggi segnalano che per effetto del noto principio dei vasi comunicanti più lei va su più lui va giù, come la pubblicità di Nino Manfredi di un caffé. È probabile che, uno che di campagne elettorali ne ha fatte sin da ragazzino, stia annusando un’aria non esattamente trionfale nemmeno al Nord, nel cuore produttivo del Paese dove non sono pochi gli imprenditori che, al di là delle opinioni ...

Poghos2003 : RT @Sargans2: 24 anni di declino morale e civile fanno sembrare un politico di spessore pure Bossi. - DomenicoMarano9 : @jacopo_iacoboni Ma perché non scrivi di questo e, questi affiliati dal volto pulito,voi giornalisti* italiani asse… - TizioGiusto : @savvucciu @pierino5861 Pare strano ai beoti ma è proprio così che è iniziato il declino politico del Paese lascian… - TheRealLestan : @AlexBazzaro Un politico in declino prematuro senza titoli, appartenente ad un partito in declino senza idee, sputa… - PulcinoRossoner : RT @ClaudioNonna: @luciodigaetano Un convitato di pietra. Sono 10 anni che partecipo alla nascita di movimenti politici ( il primo Fare per… -