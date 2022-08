Giancarlo Kalabrugovic | ' Pino dei Palazzi' rompe il silenzio su Claudio Bisio | Vi dico io chi è davvero

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 27 agosto 2022), più famoso comedei, ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni su. Ha svelato, infatti, diversi succosi retroscena e alcuni momenti molto toccantiè ormai uno dei punti di riferimento per tutti i comici e cabarettisti italiani. Appiattirlo, però, su una sola figura professionale sarebbeuna profonda ingiustizia. Oltre ad essere un grande comico e presentatore, infatti, si è contraddistinto spesso per le sue doti attoriali. Ricordiamo, ad esempio, che ha recitato in film molto importanti come I Picari, Mediaterraneo e Puerto Escondido. Cogliamo l’occasione, inoltre, per consigliarvene uno dei meno conosciuti, La cura del Gorilla, dove svolge ...