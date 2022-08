Gf vip 7, nella Casa un altro “pupillo” di Barbara Palombelli (Di sabato 27 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip 7, tra i nuovi concorrenti sbarca a Cinecittà uno dei membri del cast di Forum. Giovanissimo ma con le idee chiare, Barbara Palombelli mette a segno un altro colpo nel reality. Signorini ha diffuso un altro indizio, da poche ore, in merito ad una nuova concorrente che molto hanno pensato possa essere un’ex Leggi su youmovies (Di sabato 27 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip 7, tra i nuovi concorrenti sbarca a Cinecittà uno dei membri del cast di Forum. Giovanissimo ma con le idee chiare,mette a segno uncolpo nel reality. Signorini ha diffuso unindizio, da poche ore, in merito ad una nuova concorrente che molto hanno pensato possa essere un’ex

INYOUREYESZ4YN : - davanti la fila dei biglietti, questa ragazze avevano i numeri del vip early ed erano lì semplicemente all'ombra… - graglietti : RT @gmarcoc: Lo scambio di tweet tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini spero ci spinga, come comunità e movimento #LGBTQ+, a riflettere… - MojaveNick : RT @gmarcoc: Lo scambio di tweet tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini spero ci spinga, come comunità e movimento #LGBTQ+, a riflettere… - paceebestemmie : RT @gmarcoc: Lo scambio di tweet tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini spero ci spinga, come comunità e movimento #LGBTQ+, a riflettere… - njhvenom : RT @gmarcoc: Lo scambio di tweet tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini spero ci spinga, come comunità e movimento #LGBTQ+, a riflettere… -