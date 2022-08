Femminicidio Bologna | la vittima disse ai carabinieri | Temo di scatenare la sua rabbia

(Di sabato 27 agosto 2022) Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa anel cortile del suo condominio il 23 agosto, il 29 luglio aveva già sporto denuncia contro l’ex compagno Giovanni Padovani: "Tutte le volte in cui io ho accondisceso alle richieste di Padovani è stato per paura dila sua", aveva raccontato laaiper segnalare lo stalking dell’uomo che l’avrebbe poi uccisa a martellate sotto casa. "Alla luce di tutte le occasioni in cui è riuscito ad accedere al condominio dove abito, ho sempre timore di ritrovarmelo davanti ogni volta che torno a casa, o quando apro le finestre", scriveva la donna nella denuncia-querela sporta meno di un mese prima del suo omicidio. Secondo l'autopsia, il decesso della donna è da ricondursi a un'emorragia dopo lo sfondamento del cranio.

al, Giovanni Padovani, accusato di omicidio aggravato proprio dallo stalking, resta in carcere come disposto dal Gip. Nell'ordinanza di convalida il giudice del Tribunale di ha il 26enne che poi la sera del 23 agosto l'ha assassinata a. Nei confronti dell'uomo non L'ordinanza di convalida dell'arresto dell'uomo che ha ucciso a martellate la ex compagna. La donna aveva raccontato ai carabinieri: "Io ...