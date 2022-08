Federica Sciarelli torna in seconda serata con Dottori in Corsia (Di sabato 27 agosto 2022) Per Federica Sciarelli ferie finite, la conduttrice tornerà in onda da lunedì anche se non con Chi l’ha visto. La rivedremo in un altro dei suoi programmi per Rai 3. Lunedì 29 agosto, alle 23.15 su Rai 3, va in onda la quinta stagione di Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo. Questa quinta stagione del programma sarà chiaramente influenzata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 agosto 2022) Perferie finite, la conduttrice tornerà in onda da lunedì anche se non con Chi l’ha visto. La rivedremo in un altro dei suoi programmi per Rai 3. Lunedì 29 agosto, alle 23.15 su Rai 3, va in onda la quinta stagione diin– Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo. Questa quinta stagione del programma sarà chiaramente influenzata ...

