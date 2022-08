Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta: immagini cerimonia, location ed ospiti vip (Di sabato 27 agosto 2022) Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta: il giorno del si è sabato 27 agosto nella città di Venezia. La coppia è insieme dal 2018 ma la relazione è stata svelata soltanto dopo le ultime olimpiadi di Federica Pellegrini a Tokyo. Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta: immagini cerimonia Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oggi sposi: la coppia, come annunciato, il 27 agosto si è unita in matrimonio. L’ex nuotatrice per organizzare le nozze ha chiamato il famoso wedding planner Enzo Miccio. A sposare la coppia è don Antonio Genovese, ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 27 agosto 2022)e ilcon: il giorno del si è sabato 27 agosto nella città di Venezia. La coppia è insieme dal 2018 ma la relazione è stata svelata soltanto dopo le ultime olimpiadi dia Tokyo.e ilcon, oggi sposi: la coppia, come annunciato, il 27 agosto si è unita in. L’ex nuotatrice per organizzare le nozze ha chiamato il famoso wedding planner Enzo Miccio. A sposare la coppia è don Antonio Genovese, ex ...

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. La campionessa olimpionica è arrivata all'altare al braccio de… - Corriere : Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia: il look in bianco al pre party Le foto - LuigiBrugnaro : Venezia città dell’amore ?? I migliori auguri a Federica Pellegrini e a Matteo Giunta che oggi si sposeranno in Ci… - mino11986366 : RT @zaiapresidente: ??????????????? TANTI TANTI AUGURI alla nostra Federica Pellegrini e a Matteo Giunta che oggi a Venezia hanno celebrato il lo… - Veleno_Q_B : RT @GiancarloDeRisi: Celebrato il matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia La sposa ha attraversato la navata della chi… -