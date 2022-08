Chi è Matteo Giunta, compagno e oggi sposo di Federica Pellegrini (Di sabato 27 agosto 2022) oggi il pesarese Matteo Giunta, 40 anni, sposa Federica Pellegrini, 34. Lo farà a Venezia, anche se non si conosce la location precisa, ma probabilmente nella chiesa di San Zaccaria. I promessi sposi avevano provato anche a depistare tutti: “Probabilmente non sarà il 27 agosto – aveva detto la ‘Divina’ – ma qualche giorno dopo”. E invece il gran giorno è oggi. La coppia pare che si sia affidata a Enzo Miccio, il wedding planner della tv italiana. La cerimonia dovrebbe tenersi nella chiesa di San Zaccaria. Il ricevimento, invece, sarebbe previsto nel lussuoso JW Marriot Venice Resort sulla piccola Isola delle Rose, nella laguna veneziana. Ma prima ci sarebbe in programma una colazione al Cipriani, un pre-party all’americana per gli invitati. Il testimone di Federica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 agosto 2022)il pesarese, 40 anni, sposa, 34. Lo farà a Venezia, anche se non si conosce la location precisa, ma probabilmente nella chiesa di San Zaccaria. I promessi sposi avevano provato anche a depistare tutti: “Probabilmente non sarà il 27 agosto – aveva detto la ‘Divina’ – ma qualche giorno dopo”. E invece il gran giorno è. La coppia pare che si sia affidata a Enzo Miccio, il wedding planner della tv italiana. La cerimonia dovrebbe tenersi nella chiesa di San Zaccaria. Il ricevimento, invece, sarebbe previsto nel lussuoso JW Marriot Venice Resort sulla piccola Isola delle Rose, nella laguna veneziana. Ma prima ci sarebbe in programma una colazione al Cipriani, un pre-party all’americana per gli invitati. Il testimone di...

