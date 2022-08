Bologna, Mihajlovic: «Dovevamo attaccare di più la profondità. Maldini e Ibra? Ci raccontavamo le barzellette» (Di sabato 27 agosto 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Milan Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni: «Loro hanno fatto una buona gara ma hanno segnato due gol con nostri errori. Ci è mancato essere pericolosi perché ci è mancata la profondità Abbiamo giocato bene e tenuto un buon possesso ma solo cercando la palla sui piedi. Vignato? Ha fatto un’ottima gara finché ne ha avuto. Aveva gli stessi compiti di Soriano. Zirkzee? Ha grandi qualità e con lui e Marko davanti potremo sfruttare meglio alcune situazioni. E’ convinto e spero di averlo il prima possibile. Nel pre partita le parole con Maldini e Ibra? Più che presenze vedo tanti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Milan Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni: «Loro hanno fatto una buona gara ma hanno segnato due gol con nostri errori. Ci è mancato essere pericolosi perché ci è mancata laAbbiamo giocato bene e tenuto un buon possesso ma solo cercando la palla sui piedi. Vignato? Ha fatto un’ottima gara finché ne ha avuto. Aveva gli stessi compiti di Soriano. Zirkzee? Ha grandi qualità e con lui e Marko davanti potremo sfruttare meglio alcune situazioni. E’ convinto e spero di averlo il prima possibile. Nel pre partita le parole con? Più che presenze vedo tanti ...

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Pioli e #Mihajlovic per @acmilan-@BfcOfficialPage - CalcioNews24 : ??#Mihajlovic al termine di #MilanBologna ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Buona gara, gol presi per due nostri errori' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Buona gara, gol presi per due nostri errori' - MilanPress_it : Le dichiarazioni post partita di #Mihajlovic????? -