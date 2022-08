Bernardeschi e la nuova vita in Canada: 'Ora mi sento più leggero. La Juve? Può vincere lo scudetto' (Di sabato 27 agosto 2022) 'Ci crede se le dico che dopo un mese mi sento come se vivessi qui da anni? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore :... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 agosto 2022) 'Ci crede se le dico che dopo un mese micome se vivessi qui da anni? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore :...

sportli26181512 : Bernardeschi e la nuova vita in Canada: 'Ora mi sento più leggero. La Juve? Può vincere lo scudetto': Bernardeschi… - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: #Bernardeschi e la nuova vita in Canada: 'Ora mi sento più leggero. La Juve? Può vincere lo scudetto' - Gazzetta_it : #Bernardeschi e la nuova vita in Canada: 'Ora mi sento più leggero. La Juve? Può vincere lo scudetto' - Vittoriog82 : RT @junews24com: Bernardeschi: «Toronto top club, è come se fossi qui da anni» - - junews24com : Bernardeschi: «Toronto top club, è come se fossi qui da anni» - -