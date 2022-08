Becciu al Concistoro, seduto in prima fila in Basilica Vaticana (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – C’è anche il cardinale Angelo Becciu al Concistoro. Il cardinale, che è stato invitato dal Papa ed è imputato nel processo in Vaticano per lo scandalo finanziario del Palazzo londinese, è seduto in prima fila lato destro della Basilica Vaticana. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – C’è anche il cardinale Angeloal. Il cardinale, che è stato invitato dal Papa ed è imputato nel processo in Vaticano per lo scandalo finanziario del Palazzo londinese, èinlato destro della. L'articolo proviene da Italia Sera.

pleccese : Becciu al Concistoro, seduto in prima fila in Basilica Vaticana ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Becciu al Concistoro, seduto in prima fila in Basilica Vaticana ??Leggi di più su - vivereitalia : Becciu al Concistoro, seduto in prima fila in Basilica Vaticana - kattolikamente : RT @MarcoMancio82: Il Cardinale #Becciu partecipa al #concistoro - MarcoMancio82 : Il Cardinale #Becciu partecipa al #concistoro -