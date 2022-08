Allegri | “Contento della prestazione | dovevamo chiuderla” Poi il commento su Miretti

Leggi su rompipallone

(Di sabato 27 agosto 2022) Termina in parità il big match tra Juventus e Roma, valida per la terza giornata di Serie A. A segno Vlahovic per i bianconeri mentre il pari è stato siglato da Abraham, su assist dell’ex Paulo Dybala. A commentare il match, ai microfoni di Dazn, è stato anche l’allenatoreJuventus Massimiliano, Juventus Di seguito le sue parole: “Il campionato è lungo, poi abbiamo anche rischiato di capitolare. Noi siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente nel primo tempo. Nel secondo tempo avevamo possibilità sulla sinistra ma non le abbiamo sfruttate. Sonodi cosa hanno fatto i ragazzi, è stata una bella partita. La Roma poi è una grande squadre e Josè è stato bravo a far rimanere la Roma in partita”. Gol subito: “Speravo non succedesse, sono stati bravi loro. Il calcio ...